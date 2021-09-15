Один украинский военный получил огнестрельное ранение в результате обстрелов боевиков на Донбассе.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.
Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное, уточняют в штабе.
За прошедшие сутки, 14 сентября, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения "тишины" со стороны врага.
Читайте такжеВ Праге суд заключил под стражу россиянина Франчетти, причастного к оккупации КрымаВ районе Песков противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Шумов враг совершил обстрел из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 15 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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