По состоянию на 7:00 утра 15 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Один украинский военный получил огнестрельное ранение в результате обстрелов боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное, уточняют в штабе.

За прошедшие сутки, 14 сентября, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения "тишины" со стороны врага.

Читайте такжеВ Праге суд заключил под стражу россиянина Франчетти, причастного к оккупации КрымаВ районе Песков противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Шумов враг совершил обстрел из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 15 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Автор: Яна Ставская