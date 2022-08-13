К стеле "Энергодар" на въезде в город оккупанты подогнали САУ "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z", на которой поднят сине-желтый флаг.

В Главном управлении разведки Минобороны предполагают, что российские оккупанты планируют обстрелять Запорожскую АЭС из техники под украинским флагом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в своем Telegram- канале.

"Оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное (Запорожская область) и готовят провокации под украинским флагом", - говорится в сообщении.

Так, один из артиллерийских ударов рашистов повредил первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций, а еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, что отвечает за безопасность ЗАЭС.

Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на прилегающих территориях, что вызвало сильное задымление, а тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части.

"Одновременно оккупанты активно создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которая должна выполнять роль якобы "местных жителей и персонала". Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках", - сообщили в разведке.

Также отмечается, что к стеле "Энергодар" на въезде в город российские оккупанты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z".

"На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ", - отмечают в разведке.

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилеты" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о существовании вероятности того, что оккупанты примут решение взорвать Запорожскую АЭС.

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