Артиллерийский обстрел, в городе раздаются взрывы.

Российские оккупанты обстреляли Николаев.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Артиллерийский обстрел. 14:45. В городе гремят взрывы", - написал он. Призвал людей быть максимально осторожными и держаться подальше от окон.

Ранее сообщалось, что военная комендатура обороны Николаева советует жителям двух районов города, а также пригорода временно выехать в безопасные места.

По данным военных, с 26 мая обстрел Николаева осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады РФ, используя 203 мм пушка 2С7 "Пион".

Рекомендуется по меньшей мере находиться в центральных, западных и северных районах города: Центральном, Заводском, Варваровке, Терновке, Соляных. Жителям, которые при разных обстоятельствах не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними.

Напомним, в последние дни российские оккупанты усилили обстрелы Николаева, есть разрушения в жилом секторе города и жертвы среди гражданского населения.

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