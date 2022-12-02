Оккупанты оставили гражданских зимой, в минусовую температуру, ночевать на обочине дороги.

Российские оккупанты не пропустили на блок-посту в Васильевке людей, которые ехали с Запорожья к близким в оккупации.

"Перелякані рашисти вкотре прикрились цивільними як живим щитом. Людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, російські військові не пропустили на блок-посту у Василівці. Окупанти залишили цивільних взимку, в мінусову температуру, ночувати на узбіччі дороги", - сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Він зазначає, що окупанти пояснюють це тим, що бояться обстрілів, тому поставили перед своєю військовою базою колону авто мирних людей.

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"Терор рашистів не має меж. Проте такі нелюдські методи їм не допоможуть. ЗСУ знають куди бити так, щоб орки залишали нашу землю в якості 200-х і 300-х номерів", - додав він.

Ситуация в Запорожье: что известно

В ночь на 30 ноября российские оккупанты ударили ракетой по газораспределительному пункту одного из населенных пунктов Запорожской области.

2 декабря целью ночного удара оккупантов по Запорожью стала промышленная и энергетическая инфраструктура города.

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