К счастью, люди не пострадали.

В ночь на 30 ноября российские оккупанты ударили ракетой по газораспределительному пункту одного из населенных пунктов Запорожской области.

Как сообщает глава ОВА Александр Старух, россияне атаковали мирные земли региона ракетой, предположительно с-300.

"Этой ночью российские чудовища снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в следствие чего возник пожар", - сообщил Старух.

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Впрочем, пожар быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали.

Ситуация на Запорожье

Русские войска активизировали обстрелы прифронтовых городов и сел на Харьковщине, Запорожском и Херсонском направлениях. При этом оккупанты препятствуют выезду украинцев с оккупированной территории в Запорожье.

На протяжении последних дней в регионе есть жертвы среди гражданского населения. 22 ноября в Орехове из-за обстрела россиянами очереди за хлебом погиб соцработник, еще два человека получили ранения.

23 ноября российские оккупанты обстреляли ракетами родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области, погиб младенец.

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