Противник пытался вернуть украинскую территорию, которую недавно потерял.

Оккупанты прибегают к провокациям не только на Черном море. На одном из направлений российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ, маскируясь украинскими флагами, рассказал командир отдельной группы украинской аэроразведки с позывным "Мадяр".

"Танки червей штурмовали под желто-голубым флагом. Получили нормально", - рассказал он.

По его словам, противник пытался прорваться на танках и боевых машинах пехоты, однако украинские защитники помешали планам захватчиков. Военный уточнил, что оккупанты хотели отвоевать утраченные ранее украинские территории.

"Хотели нагло что-то оттяпать", - говорит "Мадяр". По его данным, в результате такой атаки примерно десять вражеских танков и "бех" превратились в консервы.

Разведчик опубликовал видео, на котором зафиксировано, как вражеская техника движется по украинской земле. В частности, видно, как танки стреляют "с колес", рвутся вперед, но некоторые из них почти сразу останавливаются из-за ударов ВСУ и превращаются в факелы. Несмотря на это, другие захватчики продолжают "атаку".

"Мадяр" удивляется тому, куда рвутся вражеские единицы и отмечает, что в этом "прорыве" нет никакого смысла.

Среди обнародованных эпизодов этой вражеской атаки - движение танка, на котором сверху сидели шесть оккупантов. Судя по всему, его экипаж в какой-то момент понимает нелепость своего поведения, разворачивается и начинает двигаться в обратном направлении. Несколько россиян бегут пешком, он их подбирает "на борт"

"Такси подано, упаковались", - комментирует "Мадяр". Со временем по этому танку происходит прилет - российская техника взрывается.

"Мадяр" показал, как оккупанты устроили "маскарад" - российская техника шла, подняв желто-голубые флаги.

Провокации РФ - последние новости

Эксперты предупреждали о провокации, которые оккупанты могут устроить в Черном море. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что Россия может атаковать любой танкер или балкер, независимо от того, под чьим они флагом, чтобы дискредитировать Украину.

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