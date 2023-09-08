В ВМС ВСУ рассказали, как российские военные ведут себя в Черном море.

ЧФ РФ сейчас не блокирует торговые суда, но прибегает к хитростям. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его данным, российский флот сейчас не блокирует гражданские суда в акватории, а больше занят тем, что охранят свои пункты дислокации и побережье.

"Сейчас они в основном заняты тем, что несут службу по охране и обороне своих пунктов постоянной дислокации, мест базирования, своего побережья. Их тактика в Черном море сводилась к очень простой формуле: 12 морских миль – это суверенная территория, это территориальное море так называемое. Это та часть моря от берега, которая является фактически территорией государства", – говорит Плетенчук.

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В то же время, по его словам, Кремль прибегает к хитростям, чтобы создать видимость контроля над Черным морем, в том числе над гражданскими грузовыми перевозками, которые осуществляются как для "внутренней российской аудитории", так и для мировой.

Плетенчук пояснил, что россияне, пользуясь международным правом, перекрывают определенный морской участок во внутренней - экономической - зоне и объявляют о проведении, например, учений по стрельбам.

"Это разрешено. И, соответственно, у них появляется юридический повод для того, чтобы этот участок контролировать. Они учения всегда делают на торговых путях для того чтобы таким образом усложнить мореходство. Некоторые суда на это, конечно, не обращают внимания, понимая что это все фейк", – отмечает Плетенчук и добавляет, что флот РФ официально прикрывается учениями.

"Для этого нет поводов, нет мандата. Кто вообще может объявлять какое-то эмбарго, например, блокаду? Это должны озвучивать международные организации. И Россия это понимает, и поэтому они прибегают к таким хитростям", - говорит спикер.

При этом, по его словам, в своем информационном поле, для внутреннего потребителя и международного пространства российская риторика звучит "как предотвращение контрабанды оружия".

Ситуация в Черном море

В июле после демонстративного выхода РФ из "зернового соглашения" ситуация в Черном море еще больше обострилась. Кремль заявил, что будет топить все гражданские корабли, которые направляются в украинские порты, в частности порты Большой Одессы, потому что будет считать их "перевозчиками оружия". Также Россия сразу начала атакаковать портовую и другую инфраструктуру Одесской области. Через некоторое время в ВМС ВСУ отметили, что "разработан" новый морской коридор, которым могут воспользоваться гражданские суда. В частности, те, что заблокированы в Одесской области с конца февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Четыре судна уже успешно воспользовались этим путем.

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