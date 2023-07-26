Он отметил, что в настоящее время в Черном море достаточно оживленное движение кораблей, которые перевозят российскую нефть.

Для российских оккупантов важнее не столько атаковать судна идущие в Украину, сколько те, что идут в порты временно оккупированного Крыма, или Новороссийска. Атаковать под видом украинских сил, с целью дискредитации Украины.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что в Крым, с 2014 года регулярно ходят корабли под разными флагами. "В Крым, транзитом через Босфор, регулярно завозят сирийские фосфаты, что приносит доход диктатору Башару Асаду и подсанкционному российскому олигарху Геннадию Тимченко", - привел пример Коваленко.

Кроме того, как отметил аналитик, РФ перевозит нефть по всему миру используя теневой флот, например, в Новороссийск регулярно заходят корабли, принадлежащие индийской компании Gatik, ходящие под флагом Габона и занимающиеся перевозкой российской нефти, из Новороссийска, транзитом через Босфор, в индийский Вадинар.

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Аналитик добавил, что греческие и турецкие судовладельцы так же конкурируют в торговле подсанкционной российской нефтью.

"Любое из этих суден, танкеров, балкеров вне зависимости от того, под чьим они флагом, Габона, Турции или Греции, но может быть атаковано российским флотом, с целью дискредитации Украины. Как только это произойдет, сразу же включится российская пропагандистская машина", - предупредил эксперт.

Тогда, как отметил Коваленко, все имеющиеся в распоряжении Кремля ресурсы, как внутри РФ, так и за ее пределами, информационные, политические, будут обвинять Украину 24/7 в этой атаке. Аналитик добавил, что именно такой false flag наиболее вероятен и наиболее выгоден для российских оккупантов.

"Хотя, мы не в средневековье живем и раскрытие такой "операции" не составит труда. С другой стороны, глядя правде в глаза - у Украины полное право топить любые суда, которые незаконно заходят в порты временно оккупированного Крыма, то есть - абсолютно все", - подытожил Коваленко.

Ситуация в Черном море

Некоторое время назад РФ объявила, что выходит из зернового соглашения и будет рассматривать корабли, которые идут в украинские порты, как потенциальных перевозчиков военных грузов.

В ответ Украина приняли аналогичное решение в отношении кораблей, следующих в порты РФ и порты на оккупированных украинских территориях.

Сегодня министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море после провала зерновой инициативы.

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