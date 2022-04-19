Своих родных уже вывезли несколько топ-офицеров 144 мотострелковой дивизии.

Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) втайне вывозит свои семьи из Брянской области вглубь Российской Федерации.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, свои семьи уже вывезли:

командир 254 мотострелкового полка (в / ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И. А.;

командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в / ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М. М.

"С целью предотвращения панических настроений среди местного населения информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается", - добавил Цимбалюк.

Напомним, что десятки российских военных самовольно покинули тренировочные лагеря не желая воевать против Украины.

Кроме того, ранее Цимбалюк сообщал, что российский подполковник С. Ахмедов прибыл во Владивосток для разговора с матерями и женами военных 155 отдельной бригады морской пехоты. Ахмедову пришлось признать катастрофические потери РФ на войне в Украине.

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