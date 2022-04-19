Командование оккупантов эвакуирует семьи вглубь России / Фото: REUTERS

Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) втайне вывозит свои семьи из Брянской области вглубь Российской Федерации.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, свои семьи уже вывезли:

  • командир 254 мотострелкового полка (в / ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И. А.;
  • командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в / ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М. М.

"С целью предотвращения панических настроений среди местного населения информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается", - добавил Цимбалюк.

Пост Цимбалюка / скриншот

Напомним, что десятки российских военных самовольно покинули тренировочные лагеря не желая воевать против Украины.

Кроме того, ранее Цимбалюк сообщал, что российский подполковник С. Ахмедов прибыл во Владивосток для разговора с матерями и женами военных 155 отдельной бригады морской пехоты. Ахмедову пришлось признать катастрофические потери РФ на войне в Украине.

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