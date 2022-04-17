Россияне отказались становиться оккупантами и военными преступниками.

Десятки российских военных самовольно покинули тренировочные лагеря, не желая воевать против Украины.

Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, зафиксировано более 50 случаев оставления военными полевых лагерей.

"В связи с нежеланием участвовать в специальной военной операции на территории Украины, в апреле военнослужащими по контракту было совершено более 50 случаев самовольного оставления полевых лагерей, которые временно находятся на полигонах Западного военного округа", - сообщил Цимбалюк.

По его словам, военной комендатуре не удалось разыскать и задержать этих военных.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о немалом количестве обращений от российских военных, которые выявляют желание сдаться в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: