По данным американского чиновника, российские войска испытывали большие проблемы с моральным духом с первого же дня войны.

США получают неподтвержденные данные о том, что российские войска и офицеры среднего звена различных уровней, вплоть до уровня батальона, отказываются подчиняться приказам продолжать наступление на Донбассе.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.

По словам чиновника, эти офицеры "либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются им с тем же рвением, какого вы ожидаете от офицера",

Он также отметил, что российские войска испытывали большие проблемы с моральным духом, воюя против Украины, с первого же дня войны. Кроме того, российские силы сталкиваются с проблемами логистики, которые существенно замедляют их продвижение.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов превышают показатели комплектования, личный состав отказывается воевать.

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