Сунгуровский не исключает локальные попытки врага двигаться вперед.

Российские военные, вероятно, больше не смогут пойти в масштабное наступление в Украине из-за невозможности оперативно сформировать новую группировку войск.

Об этом заявил директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет сайт "Сегодня".

"Ну они, скорее всего, планировали это сделать за два-три месяца. Но это было бы возможно, если бы они не несли потери здесь во время своей оборонной операции и нашей наступательной операции. Если такие потери будут, то они вряд ли смогут это сделать до конца года", - говорит эксперт.

По его словам, вместо полномасштабного наступления возможны попытки россиян двигаться на тактических направлениях. Каких именно - говорить сложно, это зависит от соотношений сил нашей армии и врага, поясняет Сунгуровский. Для проведения своего контрнаступления РФ должна отвести часть войск с определенного направления - тогда там могут пойти вперед ВСУ.

"Если россияне будут пытаться перебросить, а такая информация уже была, силы, ну скажем, из Сирии. Там есть определенная группировка войск, несколько тысяч человек, до четырех тысяч. Но это будет переброска личного состава и максимум легкой техники, потому что всю тяжелую технику они таскали кораблями. Для кораблей Турция закрыла проходы. На это у них уйдет недели три, пожалуй. Но это неполные группировки, они без техники", - сказал Сунгуровский.

В случае вывода войск РФ из Сирии их польза в Украине будет ограничена. По словам эксперта, это будут преимущественно полицейские силы, жандармерия, патрулировавшая там территории.

"Это ослабит позиции Асада и усилит позиции того же Исламского государства, которое там восстанавливается. Возможны усиление миграционных потоков в Европу. Возможно, на это они рассчитывают. Это опять-таки этот миграционный шантаж, к которому Путин прибегал уже несколько лет до того", - отметил Сунгуровский.

Отметим, накануне советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска могут повторить попытку наступления на Киев, а также другие города на севере и востоке. Это возможно из-за того, что западные партнеры Украины слишком медленно предоставляют военную помощь.