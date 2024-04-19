Спутник сделал несколько фотографий, на которых видны российские военные суда.

Российские корабли заметили в порту Ливии. Вероятно, это связано с поставками оружия и боеприпасов.

Как сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", российские большие десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Остраковский" замечены на спутниковых снимках в ливийском порту Тобрук.

"Это может свидетельствовать, что Россия, которая ранее вывозила оружие и боеприпасы из Сирии для пополнения запасов на фронте в Украине, теперь переключилась на Ливию", - пишет канал.

Оружие для России - последние новости

Российские военные испытали на передовой в Украине новый роботизированный комплекс "Сталкер". Его оккупанты использовали для зачистки района от взрывоопасных предметов и установленных мин на Авдеевском направлении.

Кроме того, РФ, предположительно, создала собственный морской дрон. Один такой выловили из моря в Румынии, он построен на базе спасательного катера и противокорабельной ракеты, говорят эксперты.

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