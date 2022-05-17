Сохраняется также вероятность высадки десанта.

Враждебные российские судна продолжают угрожать ракетными ударами по меньшей мере 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров на странице в Facebook.

"Корабельная группировка врага из четырех ракетных кораблей и семи десантных кораблей продолжает держать блокаду судоходства...", - отметил он.

Назаров подчеркнул, что вражеские суда продолжают угрожать ракетным ударом по меньшей мере 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.

Ранее сообщалось, что Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли, имеющие ракетное оружие. Кроме того, была информация, что все действующие подводные лодки Черноморского флота России вышли в море.

Оперативное командование "Юг" в свою очередь предупреждало, что российские корабли продолжают находиться в полной боевой готовности в Черном море.

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