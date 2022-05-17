Враждебные российские судна продолжают угрожать ракетными ударами по меньшей мере 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров на странице в Facebook.
"Корабельная группировка врага из четырех ракетных кораблей и семи десантных кораблей продолжает держать блокаду судоходства...", - отметил он.
Назаров подчеркнул, что вражеские суда продолжают угрожать ракетным ударом по меньшей мере 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.
Ранее сообщалось, что Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли, имеющие ракетное оружие. Кроме того, была информация, что все действующие подводные лодки Черноморского флота России вышли в море.
Оперативное командование "Юг" в свою очередь предупреждало, что российские корабли продолжают находиться в полной боевой готовности в Черном море.