Российские корабли продолжают угрожать Украине / фото REUTERS

Враждебные российские судна продолжают угрожать ракетными ударами по меньшей мере 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров на странице в Facebook.

"Корабельная группировка врага из четырех ракетных кораблей и семи десантных кораблей продолжает держать блокаду судоходства...", - отметил он.

Назаров подчеркнул, что вражеские суда продолжают угрожать ракетным ударом по меньшей мере 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.

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Ранее сообщалось, что Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли, имеющие ракетное оружие. Кроме того, была информация, что все действующие подводные лодки Черноморского флота России вышли в море.

Оперативное командование "Юг" в свою очередь предупреждало, что российские корабли продолжают находиться в полной боевой готовности в Черном море.

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