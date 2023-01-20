Учения также начались на авиационном полигоне "Ружаны".

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и Российский Федерации продлятся по крайней мере до конца месяца.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", на отдельных полигонах учения длятся непрерывно с 29 апреля 2022 года.

"Таким образом, мы видим очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 39 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", – отмечает "БГ".

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В ближайшее время на полигонах "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский" учения будут продолжаться без перерыва. Для некоторых других 20 и 21 января сделают перерыв. С 23 января и до конца месяца учения будут проводить на таких полигонах:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) – до 28.01;

"Гожский" 6 омбр (Гродненский район) – до 29.01;

"Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) – до 28.01;

"Осиповичский" 51 абр (Осиповичский район) – до 29.01;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) – до 27.01;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) – 30.01;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) – до 29.01;

полигон "Лепельский" 19 омбр (Лепельский район) – до 29.01.

"Кроме того, вчера учения начались и ещё на одном полигоне — 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). Пока они были запланированы на 19 и 20 января", – говорится в сообщении.

Новое наступление с Беларуси – что стоит знать

Разведданные стран Запада и Украины свидетельствуют о том, что страна-агрессор готовится к новому этапу эскалации. Одним из возможных оперативных направлений является Беларусь, которую сейчас РФ использует для тренировки мобилизованных с последующей их отправкой в Украину, а также для переброски техники.

16 января тут начались очередные совместные учения – для авиационной компоненты – из-за которых возросла угроза ракетно-авиационных ударов и применения дронов-камикадзе против Украины.

В настоящее время ни Украина, ни западные партнеры не подтверждают намерений армии Беларуси вторгнуться в Украину, однако украинские защитники отрабатывают все сценарии.

Осенью РФ и Беларусь, вероятно, проведут учения "Запад 2023" и "Щит Союза 2023". На этом фоне, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW), военное присутствие РФ в Беларуси усилится. Кроме того, вторжения РФ с территории Беларуси считают возможным именно в этот момент.

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