Также в Беларуси зафиксировали взлет российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

В пятницу, 10 февраля, в Украине во второй раз объявили масштабную воздушную тревогу.

По информации мониторинговой группы "Беларуські Гаюн", в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" взлетели три российские истребители МиГ-31К, которые способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Также был зафиксирован взлет российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Видео дня

Обновлено. В 14:10 и 14:19 зафиксированы посадки двух истребителей МиГ-31К на аэродроме "Мачулищи".

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Ранее сообщалось, что утром 10 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за запусков ракет Россией.

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