Эта ситуация пока не приведет к революции в России, к свержению Путина.

Хоть переход российскими добровольцами границы России не приведет к революции и уничтожению режима Путина, но это унижение для нынешней власти в Кремле.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, комментируя заход бойцов Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в Курскую и Белгородскую области РФ, отметил, что эти события не приведут к революции в России.

"Революции еще не будет. Потому что чтобы она сдетонировала, недостаточно подразделений российских добровольцев-идеалистов - к этому должно созреть все российское общество, а оно пока очень далеко от этого. Если кто-то решил, что нынешний рейд прямо сейчас свергнет Путина, то должен разочаровать. Чудеса случатся, но прогнозировать такое бы точно не стал", - отметил Дикий в эфире "Говорит большой Львов".

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При этом подчеркнул, что это абсолютно не умаляет военного значения этих событий, потому что впервые нам удалось развернуть на территории РФ достаточно масштабные боевые действия, а российские добровольцы на бронетехнике сделали довольно глубокий прорыв в тыл врага при этом одновременно в двух областях РФ - Белгородской и Курской.

"Мы видим взятие под контроль населенных пунктов. Почти нулевые шансы, что на их сторону перейдут российские подразделения, а без этого точно революции не будет, а местное население будет прятаться по подвалам и ждать, чтобы все это закончилось", - сказал эксперт.

Он напомнил, что в этой ситуации украинской стороне приходится действовать в условиях определенных жестких ограничений от наших союзников, которые настолько боятся напрямую вступить в войну с РФ, что запрещают Украине бить по территории России любым оружием, которое они предоставили, а также действует жесткий запрет на переход подразделений ВСУ границы с РФ.

"Это абсолютный абсурд, потому что в любой войне перенести войну на территорию врага это то, к чему всегда стремятся. Поэтому единственный способ обойти это ограничение является переход именно граждан РФ на территорию своей страны, а мы имеем право передать им то оружие, которое мы не получили от запада", - отметил Дикий.

При этом напомнил, что ранее рейды российских добровольцев были "почти в режиме ДРГ".

Бывший командир взвода батальона "Айдар" считает, что этот рейд унижение для российского режима, который оказался неспособным не то, что захватить всю Украину, но даже уберечь население России от перехода войны на ее территорию.

"Это показывает бессилие режима. Россиянам придется сейчас срочно этот пожар тушить, потому что не могут они позволить, чтобы российские добровольцы зашли хоть в один областной центр. Даже потеря какого-то из райцентров для российского режима была бы пощечиной по морде", - подчеркнул ветеран.

По его словам, поэтому россиянам придется перебросить туда значительные силы, в первую очередь с фронта, потому что в глубинке нет подразделений для того, чтобы вытеснить добровольцев на территорию Украины. Он добавил, что это не исключает, что на каком-то участке фронта Силы обороны смогут если не перейти в контратаку, то хотя бы передохнуть. Дикий отметил, что на российской границе много пусковых установок "Искандер" и подразделений ПВО.

"И вопрос успеют ли россияне оттянуть их в тыл, или узнаем об их уничтожении, что было бы одним из весомых аспектов этой операции", - добавил он.

Операция российских добровольцев в РФ - главные новости

Вчера утром бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в попытке сорвать свое переизбрание на пятый срок, которое запланировано на 15-17 марта, с помощью атак на регионы России. Он утверждает, что Украина организует атаки беспилотников и диверсионных групп на российские регионы, чтобы помешать проведению президентских выборов.

Путин считает, что якобы Киев с помощью дронов и диверсантов стремится создать "информационный эффект", чтобы нивелировать свои поражения на фронте. Кроме того, он заявил, что Украина якобы хочет получить, таким образом, определенные бонусы во время возможного переговорного процесса.

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