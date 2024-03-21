Были обезврежены сотни солдат и 121 единица техники.

В Легионе "Свобода России" заявили, что операция добровольцев в Белгородской и Курской областях РФ помогла Вооруженным силам Украины стабилизировать фронт.

На пресс-конференции представитель подразделения Алексей Барановский объяснил, что оккупационная армия собиралась провести новое наступление до "выборов" и инаугурации правителя РФ Владимира Путина.

"Наша операция сорвала эти планы. В военном смысле они были вынуждены перебрасывать значительные силы из-под Купянска для удержания Белгородской и Курской областей. Фактически мы сорвали планы наступления армии России", - пояснил Барановский.

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По его словам, за это время противник безвозвратно потерял 651 человека, еще 908 - получили ранения, 37 - попали в плен. Кроме того, удалось уничтожить 121 единицу техники и 50 - вывести из строя.

"Мы отвлекли на себя тактическую авиацию, она нанесла более 320 авиаударов, все бомбы прилетели на территорию России. Благодаря нашей операции ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть участки, где ожидалась массированная атака России", - подытожил представитель ЛСР.

Результаты рейда российских повстанцев

По мнению экспертов рейд РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей хорошо влияет на ситуацию на поле боя.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявлял, что хотьпереход российскими добровольцами границы России не приведет к революции и уничтожению режима Путина, но это унижение для нынешней власти в Кремле.

Военный эксперт Александр Мусиенко отмечал, что в РФ начали паниковать. Одной из конечных целей этого рейда может быть создание демилитаризованной зоны на территории РФ, которая не позволит российским войскам обстреливать Сумскую и Харьковскую область из артиллерии и минометов.

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