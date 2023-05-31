Эти люди стали реальной проблемой для российских властей.

Если российские добровольцы, заходя в РФ, смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут оторвать какую-то территорию России.

"Если российские добровольцы смогут подтянуть более 2-3 тыс. человек и их вооружить - это будет серьезная предостережение России относительно развертывания следующих боевых действий на территории Украины. Сейчас огромная проблема, как привлечь этих людей. Эти люди - это реальная проблема РФ. Есть реальная возможность привлечения человеческих ресурсов, потому что они показали другой путь борьбы с путинским режимом", - сказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в эфире "Эспрессо".

Он согласен доверять этим людям в том, что они имеют серьезные намерения по освобождению РФ. По мнению эксперта, добровольцы могут устроить на территории, которую возьмут под контроль, что-то вроде Другой России.

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"То, что они нам сейчас помогают и нам это на пользу - это 100%. Им надо значительное количество людей. Если они смогут в какой-то определенный момент гарантировать, что заходя в Россию они смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут и оторвать какую-то территорию от России. Устроить что-то вроде другой России. Вызвать определенные беспорядки", - подытожил Ягун.

Деятельность российских добровольцев

22 мая бойцы "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" впервые пересекли границу с РФ и зашли в Белгородскую область. По их словам, они хотят создать демилитаризованную зону между странами и показать согражданам, что можно бороться с путинским режимом.

На днях представители "Русского Добровольческого корпуса" снова перешли российскую границу.

The Times со ссылкой на спикера легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что они сейчас вербуют тысячи россиян для наступления на Москву.

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