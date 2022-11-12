Очевидно, россияне не хотели оставлять трофеи украинским воинам.

Российские десантники 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии подрывали собственную неисправную технику, отступая из Херсона.

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал это "секретом быстрого отступления из Херсона" и показал видео с места событий.

В неисправную бронированную технику россияне закладывали взрывчатку и ликвидировали ее полностью. На кадрах видно, как захватчики уничтожают два собственных танка. Впрочем, в Минобороны РФ сообщили, что потерь среди техники нет, якобы эвакуировали даже неисправное вооружение, которое уже начали ремонтировать.

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Освобождение Херсона

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

По данным командования, всего по состоянию на 11 ноября ВСУ освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины. На некоторых участках продолжаются поиски разбежавшихся российских военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на фоне попыток России начать переговоры заявил, что Украина не намерена замораживать войну".

В России вывод войск из Херсона объяснили "маневрами" с целью сохранить боеспособность подразделений и закрепиться на лучших позициях. В течение нескольких месяцев ВСУ "кошмарили" оккупантов на правобережье, повреждая логистические пути ВС РФ.

В США освобождение Херсона назвали "выдающейся победой Украины". Как отметил советник Белого дома Джейк Салливан эта победа имеет более широкое стратегическое значение, поскольку уменьшилась долгосрочная угроза для Одессы и побережья Черного моря.

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