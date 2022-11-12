Враг укрепляет фортификационное оборудование на левом берегу Днепра.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области украинские военные проводят стабилизационные мероприятия.

В то же время на левобережье оккупанты усиливают оборону, говорится в сводке Генштаба.

"Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории", - указывают военные.

Освобождение Херсона

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

По данным командования, всего по состоянию на 11 ноября ВСУ освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины. На некоторых участках продолжаются поиски разбежавшихся российских военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на фоне участившихся попыток России начать переговоры заявил, что Украина не намерена "замораживать войну".

В России вывод войск из Херсона объяснили "маневрами" с целью сохранить боеспособность подразделений и закрепиться на лучших позициях. В течение нескольких месяцев ВСУ "кошмарили" оккупантов на правобережье, повреждая логистические пути ВС РФ.

В США освобождение Херсона назвали "выдающейся победой Украины". Как отметил советник Белого дома Джейк Салливан, эта победа имеет более широкое стратегическое значение, поскольку уменьшилась долгосрочная угроза для Одессы и побережья Черного моря.

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