Это не значит, что небольшая дополнительная тренировка значительно продлит продолжительность жизни мотоциклистов.

Поскольку российские вооруженные силы исчерпали запасы специальной бронетехники и все чаще обращаются к гражданским транспортным средствам (в первую очередь к гольф-карам и мотоциклам), одна российская армейская бригада делает обучение мотоциклам рутинной частью своего режима тренировок.

"Мотошкола реальна", - написал один российский блоггер в недавнем посте о 5-й Донецкой бригаде, которая сражается в городе Красногоровка и его окрестностях на востоке Украины.

"Не ждите, что обучение значительно продлит шокирующе короткую продолжительность жизни российских мотоциклистов. Безоружные и лишенные защиты мотоциклисты, как правило, погибают при прямом нападении на позиции противника", - пишет Forbes.

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Россияне потеряли в Украине более 16 тысяч единиц бронетехники и другого тяжелого вооружения. Это больше тяжелой техники, чем имеется во всех армиях.

Тактика нападения байкерских отрядов проста. Они мчатся как можно быстрее по заминированной нейтральной полосе, разделяющей российские и украинские линии, надеясь, что небольшой размер и высокая скорость их транспортных средств помогут им избежать обнаружения украинскими дронами.

Если им удается пересечь зону мин и дронов, они бросают мотоциклы и сражаются пешком. "Появляется новая военная специальность. Мотострелок", - написал второй блогер.

"Но мотоциклетная тактика, хотя и обоснована в теории, не очень хорошо сработала в пылу и стрессе реального боя. Украинские мины и дроны повсюду - они слишком густы в воздухе и под землей, чтобы их мог избежать даже самый ловкий байкер", - отмечается в материале.

По данным аналитика Эндрю Перпетуа, россияне потеряли (уничтожили, повредили или бросили) не менее 18 мотоциклов в апреле, 80 в мае и 55 в июне. Во время одного российского нападения на Угледар 28 июня украинские мины, беспилотники, артиллерия и ракеты вывели из строя по меньшей мере 19 мотоциклов-внедорожников, в результате чего многие гонщики были убиты или покалечены.

По данным Perpetua, потери гольф-каров были лишь немного меньше. Одна неудачная атака россиян, произошедшая 15 июля или около того, закончилась тем, что пять квадроциклов загорелись, а их пассажиры были убиты, ранены или отступили.

Консенсус среди российских военных, похоже, заключается в том, что, если они не могут приобрести достаточное количество бронетехники и должны продолжать оснащать войска гольф-карами и велосипедами, им следует, по крайней мере, попытаться улучшить свою тактику.

5-я Донецкая бригада, кажется, первой создала школу для этой цели. "5-я бригада и ее мотошкола потрясающие", - написал первый блоггер, добавив, что другие подразделения могут скопировать реформы бригады.

"Можно представить себе тактические усовершенствования, которые могли бы улучшить выживаемость мотоциклетных войск. Лучшая ситуационная осведомленность и улучшенные навыки езды по пересеченной местности могут помочь им избежать мин. Езда ночью, хотя и затруднительна даже с очками ночного видения, может помочь им избежать дронов, у большинства из которых нет инфракрасных датчиков", - пишут эксперты.

Эндс Куойо считает, что штурмовые мотоциклы вернулись и, очевидно, останутся, поскольку российские бригады официально оформляют обучение своих гонщиков.

Даже после некоторой дополнительной подготовки, вполне вероятно, что результат для российских мотоциклетных войск все равно будет довольно трагичным.

Война в Украине - потери танков Россией

Аналитик тщательно изучил спутниковые снимки, подсчитал цифры и пришел к поразительному выводу. Двадцать восемь месяцев тяжелых боев в Украине радикально изменили танковый корпус российской армии, пишет Forbes.

По данным аналитика, армия потеряла так много современных танков, что единственный способ хотя бы приблизиться к поддержанию своей численности на передовой в 3000 танков - это вывести больше Т-62 образца 1960-х годов из долгосрочного хранения.

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