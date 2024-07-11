Потери РФ в Украине значительно превысили производство новых Т-72 и Т-90.

Аналитик тщательно изучил спутниковые снимки, подсчитал цифры и пришел к поразительному выводу. Двадцать восемь месяцев тяжелых боев в Украине радикально изменили танковый корпус российской армии, пишет Forbes.

По данным аналитика, армия потеряла так много современных танков, что единственный способ хотя бы приблизиться к поддержанию своей численности на передовой в 3000 танков - это вывести больше Т-62 образца 1960-х годов из долгосрочного хранения.

"По моему мнению, вполне вероятно, что в будущем мы увидим больше Т-62, и они, вероятно, будут одним из основных типов танков в российской армии", - написал он после сопоставления запасов Т-62 с запасами более старых танков Т-55 и новее Т-72, ​​Т-80 и Т-90.

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Преимущество 41-тонных четырехместных Т-62 состоит в том, что они многочисленны и, по сравнению с более новыми танками, довольно просты, что делает их более экономичными в восстановлении и ремонте после десятилетий открытого хранения. 103-й бронетанковый ремонтный завод в Сибири, наряду с другими заводами, "похоже, создал значительные мощности для ремонта этого типа", отметил аналитик.

Утверждается, что этот переход - от современных Т-72, ​​Т-80 и Т-90 (с их более толстой броней, 125-миллиметровыми главными орудиями и быстрыми автоматами заряжания для экипажей из трех человек) к устаревшим Т-62 (с более тонкой броней, 115-миллиметровыми основные орудия и человек-заряжающий) - это зловещий знак для российской армии, поскольку ее атаки на Украине переросли в кровавые.

Цифры показывают, как россияне дошли до этого момента. В феврале 2022 года российская армия вступила в войну на Украине, имея около 2100 Т-72 последних моделей, 500 современных Т-80 и 400 Т-90.

Но украинские мины, беспилотники, артиллерия и противотанковые ракеты принесли свои плоды. Аналитики подсчитали 3000 уничтоженных, брошенных и захваченных российских танков. В численном отношении это все довоенные силы, и потери непропорционально велики в современных танках, а не в старых Т-55 и Т-62, которые русские начали вытаскивать из открытых парков техники вскоре после того, как война разрослась.

Никто за пределами Кремля не знает наверняка, сколько новых танков российские заводы выдают каждый год, но, по хорошо информированным оценкам, их количество колеблется в пределах 500 или 600. Это слишком мало новых танков, чтобы заменить все потерянные танки, поэтому баланс складывается из старых запасов времен Холодной войны.

В 2022 году эти запасы были значительными. Согласно исследованию спутниковых снимков, они включали 6200 танков. Доминирующими типами были 1800 Т-62, 2000 старых Т-72 и 1400 ранних моделей Т-80.

Чуть более двух лет спустя русские привезли на ремонт около 700 Т-62, 500 Т-72 и 1100 Т-80. То, что они пренебрегали примерно тысячей Т-72 "Урал" и Т-72А начала 1970-х годов, возможно, связано с привередливыми автоматами заряжания этих танков.

Запасы Т-80 и более новых Т-72 на исходе, но еще 1100 Т-62 ждут восстановления и второго шанса начать войну. Поскольку производство новых танков продолжает отставать из-за нехватки денег, рабочих и запчастей, эти Т-62 1960-х годов будут играть все большую роль в российской армии в середине 2020-х годов.

Война в Украине - потери РФ бронетехники

На базах хранения в России остается еще около 9300 единиц пехотной бронетехники, но большую их часть представляют либо сильно устаревшие модели либо почти непригодные к восстановлению экземпляры. Об этом свидетельствуют данные, собранные аналитиками открытых данных (OSINT) по спутниковым снимкам.

Автор публикации отмечает, что активное использование российскими войсками на фронте мотоциклов, квадроциклов и прочей легкой колесной техники – это никакая не "смекалка", а свидетельство нарастающего дефицита бронированных машин.

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