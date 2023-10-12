Юсов подчеркнул, что это ослабляет возможности российского подразделения.

Частных военных компаний в России не существует, они являются неотъемлемыми составляющими спецслужб государства-агрессора. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Никаких ЧВК на территории Российской Федерации нет. Как и ранее сообщалось, все эти условные частные военные компании на самом деле являются неотъемлемыми составляющими спецслужб государства-агрессора или в целом военных структур. Что касается военных преступлений, не удастся перебрасывать ответственность на какие-то условные ЧВК. Никаких ЧВК там не существует, это все ответственность государства РФ", - сказал Юсов.

Также он прокомментировал разоблачение журналистами около сотни бойцов и командиров так называемой частной военной компании "Редут". По словам Юсова, разоблачение личных данных, перечня, списков людей, которые задействованы в этой преступной деятельности, ослабляет возможности подразделения.

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"Это дает понимание, в том числе и тем, кто участвует в его незаконной деятельности, что обязательно каждый будет наказан", - отметил он.

Что известно о ЧВК "Редут"

ЧВК "Редут" основана бывшими десантниками и офицерами военной разведки. Ранее проекты Радио Свобода "Схемы " и"Система" идентифицировали около сотни бойцов и командиров так называемой ЧВК, которые участвовали в полномасштабном вторжении России в Украину.

Среди них - заключенные из российских колоний, "вагнеровцы", участники военных действий в Украине с 2014 года и в Сирии. В ходе расследования журналисты установили, что "Редут" и подразделения в его составе – это вооруженное формирование, которое контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением Генерального штаба РФ.

Более трети идентифицированных журналистами военных формирования фигурировали в базах "Миротворца" как участники военных действий в Украине с 2014 года. Примерно каждый шестой ранее служил в группе "Вагнер", каждый десятый - воевал в Сирии, на стороне режима Башара Асада. Среди идентифицированных "редутовцев" по меньшей мере три десятка должников с общей суммой долга более 200 тысяч долларов.

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