Это в определенной степени гибридный инструмент, который позволяет избегать откровенной статистики по потерям и позволяет продолжать мобилизационные мероприятия.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, почему Россия использует ЧВК "Редут" в войне против Украины.

Об этом он заявил в эфире телемарафона. По его словам, наличие ЧВК "Редут" позволяет Кремлю продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия.

"Прежде всего, стоит напомнить, что в России нет никаких частных военных компаний. Да, они так называются и используют такие названия, но это все структуры, которые напрямую подчинены и связаны с российскими спецслужбами, с Министерством обороны, так называемым, с другими силовыми структурами, которые выполняют указания режима Путина и получают финансирование из официальных и неофициальных бюджетных источников Российской Федерации. Собственно, Путин, комментируя деятельность ЧВК "Вагнер", признался и на весь мир проинформировал, что она функционировала за счет бюджетных средств Российской Федерации. Такая же ситуация и с "Редутом", - заявил Юсов.

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Он отметил, что в данном контексте это в определенной степени гибридный инструмент, который позволяет избегать откровенной статистики по потерям.

"Опять же, не возмущая лишний раз общественные настроения, чего боится власть. Это позволяет в том числе для кремлевских главарей, собственно, решать вопросы с потенциально опасными, ненадежными, несогласными элементами. Ну, в конце концов история ЧВК "Вагнер" тоже достаточно красноречива. И с этой точки зрения, да, и ЧВК "Редут", безусловно, это наемники, захватчики, убийцы, часто с опытом. На руководящих должностях там люди с длительным опытом, которые набирают сейчас заключенных и не только. Но по масштабу своему, конечно, это менее масштабный проект, чем был ЧВК "Вагнер" времен Пригожина", - сказал Юсов.

Также представитель украинской разведки рассказал, что Россия использует наемников в составе ЧВК "Редут" для активизации штурмовых действий в Украине.

"В том числе и наемники, которых рекрутировали с мест ограничения свободы, задействованы сейчас в активизации штурмовых действий со стороны оккупантов на отдельных участках фронта", - отметил Юсов.

Что известно о ЧВК "Редут"

ЧВК "Редут" основана бывшими десантниками и офицерами военной разведки.

Ранее Юсов заявил, что никаких ЧВК на территории Российской Федерации нет. По его словам, все эти условные частные военные компании на самом деле являются неотъемлемыми составляющими спецслужб государства-агрессора или в целом военных структур. Что касается военных преступлений, как подчеркнул Юсов, не удастся перебрасывать ответственность на какие-то условные ЧВК.

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