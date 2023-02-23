Скандальный российский криминальный авторитет Тамаз Сомхишвили, судящийся из КГГА, требуя $100 млн за непроведённую реконструкцию Харьковской площади, может быть причастен к схеме с теневой поставкой поврежденной российской авиатехники через африканские страны на авиазавод в Тбилиси для ремонта и модернизации.

Об этом заявил политический обозреватель и журналист Дмитрий Тузов в блоге на Украинской правде, ссылаясь на расследование грузинских коллег.

"Тамаз Сомхишвили пытается отсудить в столице Украины 100 миллионов долларов из-за расторжения контракта на реконструкцию Харьковской площади. Ранее Сомхишвили работал гендиректором российской нефтяной компании "Луйкойл", в "Роснефтеэкспорте" и был акционером компании "Томская нефть". Поэтому украинцы должны знать, с кем имеют дело. Напомним, что в украинских медиа ранее была обнародована информация о том, что в Грузии происходит ремонт российских штурмовиков "Су". Украинские и грузинские журналисты в своих расследованиях обращают внимание на двух лиц, имеющих отношение к грузинской авиаремонтной отрасли. Это Тамаз и Гиоргий Сомхишвили. Гиоргий Сомхишвили входит в наблюдательный совет госпредприятия Тбилисский авиастроительный завод", - рассказывает автор блога.

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По словам журналиста, у этого завода есть контракты с Минобороны россии на ремонт военных самолетов, которые используются на войне в Украине.

"Один из первых директоров Тбилисского авиастроительного завода, а ныне руководитель частной компании ТАМ-менеджмент, занимающейся ремонтом и восстановлением авиатехники, Пантико Тордия подтвердил инвестиции Тамаза Сомхишвили в этот бизнес в размере 7 миллионов, что позволило компании ТАМ-менеджмент, 50% которой принадлежит Томазу Сомхишвили, работать на этом рынке", - приводит факты политический обозреватель.

Также грузинские журналисты узнали о возможной схеме доставки самолетов из африканских стран на авиазавод в Тбилиси.

"Пантико Тордия обнародовал интересную информацию о том, что на грузинский авиаремонтный завод технику везут в контейнерах из Джибути. Откуда в Джибути запасы авиатехники и куда после обновления и ремонта отправляются отремонтированные машины? Ведь ВВС этой африканской страны, расположенной между Эритреей, Эфиопией и Сомали, насчитывает... несколько самолетов, включая легкую одномоторную "Цессну", и несколько вертолетов. Это наталкивает на то, что "контейнеры из Джибути" могут содержать советскую и российскую авиатехнику из других стран Африки и быть своеобразным хабом для ее перевалки в другие страны для ремонта и восстановления", - считает Дмитрий Тузов.

Журналист также объясняет, почему министр иностранных дел россии проводит турне по странам Африки.

"Кстати, вы не задумывались, чем объясняется усиленный интерес россиян к африканскому континенту в последнее время, когда страны ЕС и США ввели против россии жесткие санкции в связи с вторжением в Украину? Оружие – вот что интересует российских эмиссаров, в том числе – российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в вояжах по странам Африки. Поскольку запасы российской армии в войне в Украине сокращаются с каждым днем, путинский режим конвульсионно ищет любые резервы вне своей страны", - резюмирует Дмитрий Тузов.