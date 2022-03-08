Вместе с тем российские войска продолжают держать Харьков в осаде, препятствуя доставке туда гуманитарных грузов и эвакуации населения.

Враг замедлил свои наступательные действия, поняв, что попытки захватить Харьков - бесполезны.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Мы свои позиции удерживаем. Прорывов и мероприятий боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за минувшие сутки не было. Сложная ситуация по городу Изюм. Российские войска пытались захватить город, мы отстояли. Но российский оккупант продолжает держать город в осаде, препятствуя доставке туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", - отметил он.

По словам Синегубова, сегодня власть попытается отправить гуманитарные грузы в Балаклею, Изюм, Липцы - это самые критические направления.

"Относительно эвакуации. Процесс обеспечения безопасности продолжаем, только "Укрзализныцей" из Харькова эвакуировали более 600 тысяч человек. Наши военные получают новое вооружение и пополнение личного состава. А самое главное - имеют сильный боевой дух", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 марта, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина направила РФ и МККК информацию о маршрутах гуманитарных коридоров из Волновахи, Мариуполя, Киевской области, Харькова и области.

Она призвала Россию безотлагательно согласовать эти маршруты.

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