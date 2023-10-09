Марьинка сдерживает российское нашествие уже почти 10 лет, отметил воин.

Российские оккупационные войска активизировались на Марьинском направлении. Ввиду того, что Марьинка фактически полностью разрушена, украинские защитники ведут оборону из руин домов.

Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" лейтенант ВСУ, боец "Легиона Свободы" Игорь Скляр. Он подчеркнул, что Марьинка сдерживает российское нашествие уже почти 10 лет.

"Сейчас враг достаточно сильно активизировался на этом направлении, постоянно проводя штурмы позиций Сил обороны. Украинские бойцы героически сдерживают штурмы, безупречно выполняя задачи", – добавил он.

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В то же время Скляр отметил, что Марьинка фактически разрушена. Позициями украинских войск являются горы строительного мусора, которые остались от некогда красивого города.

"Увеличилось количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе со стороны врага. Но держим оборону и все рубежи", – резюмировал военный.

Война в Украине: актуальные новости

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что украинские защитники имеют успехи вблизи Вербового Запорожской области. Тем временем россияне сосредоточили свои атаки на Авдеевке и Марьинке, которые расположены вблизи оккупированного Донецка.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил об уничтожении десятков россиян на Таврическом направлении. По его словам, общие потери противника составили более 140 человек.

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