За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.

Российские оккупанты на шести направлениях атаковали, а Силы обороны наступали на Мелитопольском направлении.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак", - сказано в сообщении.

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Также, Оккупанты штурмовали в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, украинские бойцы отбили 10 атак.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области, отбито 24 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты пытаются восстановить утраченное положение возле Работиного Запорожской области, но безуспешно – отбито 11 атак. Также наши воины отбили 4 атаки оккупантов западнее ивового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

По данным Генштаба, на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска имеют продвижение в районе Авдеевки и ведут наступление в районе Старомайорского Донецкой области. При этом ссылается, на так называемых российских "военкоров", которые утверждают, что продвинулись на запад от железнодорожного полотна возле Степного (3 км северо-западнее Авдеевки) и вблизи Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки).

По состоянию на сегодня потери России в войне уже составляют 330 человек. В последний день осени украинские военные ликвидировали 1280 российских оккупантов.

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