РФ продолжает совершать террористические акты на территории Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что российские оккупанты подорвали электростанцию в Бериславе. Об этом он написал в своем Twitter:

"В Бериславе (Херсонская область) россияне отступили и умышленно подорвали электростанцию".

Резников отметил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры - террористический акт. Но это не останавливает российских захватчиков.

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Обстрелы Херсонской области

После освобождения Херсона и всего правобережья Херсонской области в ноябре россияне не сразу решились на обстрелы этой территории после перебазирования на левый берег. Одна через несколько недель начали жестоко обстреливать город и область.

Наиболее массированный обстрел Херсона произошел в сочельник Рождества 24 декабря - 10 человек погибли, 68 были ранены.

2 января 2023 года россияне обстреляли из танка центр города Берислав на правом берегу Днепра в Херсонской области. Пять человек получили ранения.

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