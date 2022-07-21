На Харьковском направлении противник противник обстреливает из артиллерии населенные пункты.

На российско-украинской границе россияне ведут воздушную разведку.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено. На Северском направлении враг продолжает осуществлять воздушную разведку БпЛА в приграничных районах Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалеевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементьевка, Коробочкино и Прудянка.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападениясо стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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