У новых 'адских' санкций США против России есть недостаток: Politico объяснило, что не так

Законопроект о санкциях против РФ ещё должен подписать президент США Дональд Трамп.

Новый законопроект США о санкциях против Российской Федерации подвергся критике из-за широких полномочий, которые он может предоставить американскому президенту Дональду Трампу. Он сможет как вводить жесткие ограничения в отношении покупателей российского топлива, так и делать для них исключения, пишет Politico.

Законопроект, который ещё должен подписать Трамп, предусматривает введение обязательных санкций против руководства Москвы, энергетического сектора, оборонной промышленности и системы морских поставок "теневого флота", используемого для транспортировки российского топлива, на которое наложено эмбарго.

Кроме того, документ дает американскому лидеру право ввести 100% санкции против пяти крупнейших в мире покупателей этого топлива, и именно этот пункт вызывает беспокойство среди союзников США.

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Politico отмечает, что критики законопроекта указывают на слишком широкие полномочия, которые он предоставляет Трампу. А именно право делать исключения для главных торговых партнеров России, с которыми Вашингтон одновременно ведет переговоры о более масштабных торговых соглашениях (например, с Китаем), или, наоборот, сводить счеты с союзниками США, которые ему не понравились, в частности с ЕС, на основании закупок нефти и газа отдельными странами блока, такими как Словакия и Венгрия.

Отмечается, что с 2022 года Китай закупал 50% экспорта российской нефти, Индия – 37%, Турция – 5%, а Евросоюз – 5%. При этом, по данным некоммерческой организации "Центр исследований по вопросам энергетики и чистого воздуха", ЕС был крупнейшим покупателем российского сжиженного газа (49%) и крупнейшим покупателем трубопроводного российского газа (32%).

Санкции против России – последние новости

16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "адских санкциях" против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Цель законопроекта, как указано в самом документе, – "лишить Владимира Путина доходов на финансирование войны России против Украины".

17 сентября Китай выступил против принятия Конгрессом США масштабного законопроекта о санкциях против РФ. Пекин тогда подчеркнул, что двусторонние торговые отношения "не должны нарушаться" какой-либо третьей стороной.

"Проект Грэма" критикуют не только китайцы. Индия также предупредила США, что введение новых санкций на закупку российской нефти может "негативно сказаться на двусторонних отношениях".

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