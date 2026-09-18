Российские дроны на оптоволокне уже могут летать на расстояние свыше 40 км, – Терехов

Россия модернизировала FPV-дроны на оптоволокне, отмечает мэр Харькова.

Россия модернизировала FPV-дроны на оптоволокне, они уже могут преодолевать расстояние более 40 километров. Об этом в ходе ежегодной встречи YES в комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Более чем на 40 километров уже долетают дроны на оптоволокне. К сожалению, россияне модернизируют беспилотники, война и технологии не стоят на месте", – констатировал он.

Отвечая на вопрос о том, как Харьков готовится к новому отопительному сезону, Терехов заявил, что город фактически не прекращает подготовку с начала полномасштабного вторжения.

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"У нас подготовка началась на самом деле в 2022 году с началом войны, и мы не прерываем ее. Завершили отопительный сезон – и сразу же начинаем подготовку (к новому, – УНИАН)", – отметил мэр Харькова.

Использование FPV-дронов на оптоволокне во время войны

Как известно, Украина и Россия массово используют на линии фронта FPV-дроны на оптоволокне, которые невозможно заглушить с помощью систем РЭБ. Однако то, что такие дроны управляются через провод, может быть их главным недостатком. По словам заместителя командира аэромобильного батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Богдана Януша, если оптоволоконный провод обрывается во время атаки на цель, дистанционную детонацию БПЛА провести невозможно.

В феврале 2026 года дрон российских войск на оптоволокне впервые долетел до Харькова. Вражеский беспилотник нашли в Киевском районе города. Он врезался в дерево.

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