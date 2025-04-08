Командующий ВМС Украины объяснил, какие основные задачи были у Черноморского флота РФ на тот момент.

В 2022 году российские войска смогли совершить успешное наступление из временно оккупированного Крыма. Командующий ВМС Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "Радіо Свобода" заявил, что необходимо выяснить, как оккупантам это удалось.

"Я же отвечаю за море, правда? То, что произошло со стороны противника из Крыма, почему он именно там применил свои определенные подразделения, я не сказал бы, потому что он пошел везде, со всех сторон. Он дошел почти до Киева. И сказать, что он ушел из Крыма - это немного неправильно. Противник готовился к этой войне и заходил с разных направлений - из Чернигова, Киевской области, Беларуси, Крыма, Донецкой области, в частности. Просто что так ему удалось это сделать, это уже надо разбираться, почему... Да, ему просто так удалось это сделать", - сказал он.

Неижпапа подчеркнул, что у Черноморского флота РФ на тот момент было две основные цели - получение полного контроля над Черным и Средиземном морях, а также будущая агрессия против Украины.

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"За эти годы, с 2014-го по 2021-й включительно, противник все свое внимание сконцентрировал на Черноморском флоте. В то время это были пополнения и фрегатами, и катерами-носителями "Калибров", и подводные лодки с "Калибрами". Но он рассматривал и рассматривает, что Черноморский флот является как плацдарм контроля не только на Черном море, но и на Средиземном, в частности. Потому что это ближайшее место базирования флота к Средиземному морю, к той же Сирии. "Сирийские экспрессы", которые были до полномасштабной агрессии, каждую неделю, там две недели, корабли Черноморского флота и других флотов привозили технику и вооружение", - объяснил командующий ВМС Украины.

Крым - важные новости

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, когда Украина сможет уничтожить Крымский мост. По его словам, у Украины есть достаточно средств для уничтожения этого объекта.

Кроме того, напомним, что в марте дроны ГУР атаковали временно оккупированный Крым. Под удар БПЛА попал буксир "Федор Урюпин", "Камаз" и ряд российских систем.

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