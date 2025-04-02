По словам эксперта, у Украины есть достаточно средств для уничтожения этого объекта.

Украина сможет уничтожить Крымский мост тогда, когда будет принято соответствующее политическое решение. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Фабрики новостей".

"Крымский мост можно уничтожить в тот момент, когда будет принято политическое решение. В связи с тем, что политическое решение не было принято и были ограничения со стороны американцев, то был намек россиянам, что мы это можем сделать, потому что они прекратили возить в очень больших объемах все, что связано с военной амуницией через Крымский мост", - сказал он.

По словам Криволапа, россияне понимают, что мост может быть уничтожен в любое время, когда это решение будет принято.

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"У нас уже есть достаточно средств, а особенно сейчас, когда при принятии такого решения, он будет уничтожен. Но смысла в уничтожении его именно сейчас, когда россияне и так прекратили перевозить амуницию по этому мосту, вообще нет. Если будут достигнуты наши военные цели - это один вопрос. С другой стороны - эти напряженные отношения с американцами, которые сейчас конкретно занимаются спасением России", - пояснил Криволап.

Удары по Крымскому мосту

Издание The New York Times провело большое расследование военного сотрудничества США и Украины после полномасштабного вторжения РФ. В частности, издание выяснило, что летом 2024 года Украина тайно провела третью атаку на Крымский мост, но она оказалась неудачной.

"Украина повредила Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS", - утверждается в расследовании. Журналисты добавили, что операцию провели в рамках кампании Lunar Hail, которую совместно разработали украинская и смериканская стороны.

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