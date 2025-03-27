Также сообщается о поражении дорогостоящей техники.

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ГУР, дроны спецподразделения "Рrymarу" продолжают боевую работу над захваченным российскими захватчиками полуостровом. Под их удар попал буксир "Федор Урюпин", "Камаз" и ряд российских систем:

"На видео - точные удары по вражеским радиолокационным станциям. Разведчики поразили ряд дорогостоящих систем противника: 48Я6-К1 "Подлет", КП БРЛС РМ-10М1Е, 9С32 "Имбирь", КП РЛС СТ-68 и 39Н6 "Каста-2Е2".

Вас также могут заинтересовать новости: