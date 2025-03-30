Захватчики прячут технику в местах, о которых ВСУ пока не знают.

Недавно появилась информация о том, что российские оккупанты якобы перебрасывают из Крыма на левобережье Херсонщины комплексы РЭБ и противовоздушной обороны. По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, это может свидетельствовать о том, что россияне пытаются спасти свои комплексы от ударов ВСУ и одновременно хотят использовать для прикрытия своей авиации во время возможного наступления.

Как пояснил Тимочко в эфире телемарафона, по упомянутым средствам, которые расположены на территории оккупированного полуострова, происходят массированные удары со стороны Сил обороны. По мнению эксперта, захватчики пытаются перетянуть эти системы, рассредоточив по материковой территории Украины. В частности, на юге - в захваченных районах.

"Также таким образом они пытаются вывести эти системы из-под удара ВСУ. Кроме того, в целом - мы там нанесли серьезные удары и по аэродромам, по пусковым установкам, в частности С-300, С-400... Кроме того, это выглядит так, что потенциально на каком-то направлении противник хочет усилить наступательные действия, а мы знаем, что противник всегда применяет в поддержку пехотным атакам авиацию", - сказал Тимочко.

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Он не исключает, что россияне действительно надеются таким образом прикрывать свои военные самолеты во время возможного наступления или обороны. В то же время эксперт обращает внимание на то, что глубина позиций врага на оккупированной части юга не настолько велика, чтобы тот мог себя там свободно чувствовать.

"С одной стороны - они хотят вывести ПВО, РЭБ из-под нашего потенциального удара, с другой - пытаются их рассердить по местам, спрятать в местах, о которых нам еще неизвестно... И будут пытаться прикрывать авиацию и в обороне, и во время возможных атак", - делает вывод он.

Ситуация на юге Украины - что известно

Как писал УНИАН, партизаны на оккупированной части Хесонщины сожгли российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит". Это произошло в ночь на 29 марта на левобережье, где движение сопротивления уничтожило грузовик армии РФ вместе комплексом РЭБ, который был на него установлен. Установки "Лорандит" противник использует для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки.

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