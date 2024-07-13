Однако села Сумской области постоянно находятся под вражескими обстрелами.

Сейчас не наблюдается значительной концентрации сил армии РФ, которые способны создать прорыв на северных границах. Об этом сообщили источники в Минобороны Украины для ZN.UA.

Собеседники уверяют, что более 40 сел Сумщины находятся на расстоянии 2-3 км от границы и постоянно страдают от обстрелов. На Черниговщине из-за лесистой местности обстрелы определенным образом затруднены.

"Но в обеих северных областях наблюдаются частые попытки проникновения российских диверсионно-разведывательных групп, подразделений и рот, которые пытаются проводить разминирование на украинской территории. Ничего, что свидетельствовало бы о существенном изменении ситуации у северных границ, пока не наблюдается", - отметили в сообщении.

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Ситуация на северных границах страны

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов сообщал о риске обострения атаки РФ с севера. По его словам, из-за этого такую проблему нельзя игнорировать.

"Это для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу: "а может, не будет?" - прокомментировал разведчик.

Также представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что ситуацию на Сумщине можно охарактеризовать как "ежедневные обстрелы, которые Россия не прекращает осуществлять по территории Украины в пределах этой области".

"Конечно, обстрелы есть и по Черниговской, и по Харьковской области. Но если давать более детальную оценку Сумскому направлению, то, к счастью, активность вражеских диверсионно-разведывательных групп за последнее время несколько снизилась", - подчеркнул он.

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