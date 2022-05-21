Школа попала под обстрел сегодня утром.

В Донецкой области оккупанты попали в музыкальную школу в Святогорске, здание уничтожено дотла.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Еще одно учреждение культуры уничтожили россияне в Донецкой области. На этот раз - музыкальную школу в Святогорске. Школа попала под обстрел сегодня на рассвете и уничтожена дотла", - рассказал он.

По словам Кириленко, в 2016 году правительство Японии помогло местным властям отремонтировать эту школу - это была часть проекта "Содействие стабилизации общин на Донбассе".

"Русские же превратили ее в руины. Я благодарен народу Японии и всем нашим союзникам, которые годами помогали отстраивать Донбасс. Отстроим и теперь", - подчеркнул глава области.

Ранее российские оккупанты обстреляли из артиллерии Северодонецк. Под огонь попала школа, где прятались люди, в результате минимум трое погибших. На момент обстрела в здании школы находились около 200 человек, из них большая часть дети.

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