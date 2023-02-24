Ремонтные работы там будут продолжаться без перерывов.

23 февраля 2023 года российские оккупационные войска обстреляли Херсон. В результате удара был поврежден магистральный трубопровод, обеспечивающий отопление около 600 домов.

Как сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, без тепла остались более 40 тысяч человек. Глава государства отметил, что в течение вечера получал подробные доклады по ситуации в Херсоне.

"Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов – более 40 тысяч человек", – подчеркнул он.

Видео дня

Зеленский сообщил, что ремонтные работы там будут продолжаться непрерывно, пока не будут восстановлены поставки тепла.

"И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и уроды ни делали, мы все восстановим", – заверил президент.

Ситуация на Херсонщине

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что в Каховке и Новой Каховке разместили военные подразделения РФ в частности пулеметчиков. По его мнению, возможны провокации и новые обстрелы правого берега области.

Кроме того, на оккупированной части Херсонщины захватчики угрожают с начала марта выселить всех местных без российских паспортов. Оккупационные войска вместе с "полицией" также усилили проверки на блокпостах.

В то же время начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что сейчас морально-психологическое состояние российских войск на левобережье Херсонской области напоминает то, которое было у оккупантов, когда они ожидали контрнаступление Вооруженных Сил Украины на правобережье.

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