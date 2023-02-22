Украинские силы ведут работу по истощению оккупантов.

Сейчас морально-психологическое состояние российских войск на левобережье Херсонской области напоминает то, которое было у оккупантов, когда они ожидали контрнаступления Вооруженных Сил Украины на правобережье.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она напомнила, что тогда на российских захватчиков было оказано и идеологическое, и психологическое, и информационное давление.

"Сейчас продолжается работа по истощению врага: морально-психологическому, логистическому, транспортному, когда под огневым контролем держатся их пути, по которым они рассчитывать подтягивать резервы, и сейчас эти резервы держатся на отдалении и не могут добраться до тех мест, где они нужны. Также для них затруднена та же ротация, ради которой они перебрасывают с востока на юг подразделения и с юга на восток. Тех, кого обучили из мобилизованных, они пытаются усилить ими восточное направление, а тех, кого надо восстановить после боев, они пытаются оставить на юге. И даже эта логистика уже благодаря нашей работе для них усложнена. Это очень существенно влияет на морально-психологическое состояние", - рассказала она.

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Также она ответила на вопрос о том, какие российские военные прибегают к дезертирству чаще всего. "Как правило, в большинстве этому подвергаются свежемобилизованные, это для них более характерно, так как они даже во время мобилизации, формирования мобилизационных команд, имеют достаточно высокий показатель поиска способов сообщить о себе, как о личности, которая не желает воевать. Это и через фонд "Хочу домой", это и через чат-боты, которые им раздаются в виде флаеров и листовок на временно оккупированной территории", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, чаще всего это та категория российского населения, которая была затянута в войну уже после того, как увидела ее настоящее развитие.

Ситуация на Херсонщине

По последним данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики в Чаплинском районе области устраивают массовые облавы на своих дезертиров.

Недавно сообщалось, что российские военные обстреляли село Бургунка фосфорными снарядами. В результате атаки погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Российские захватнические войска систематически обстреливают освобожденный Херсон. В пресс-центре Сил обороны Таврического направления говорят, что такие атаки не имеют никакой военной цели.

21 февраля войска РФ обстреляли город из "Градов", попав в жилые дома, магазин, остановку общественного транспорта, Площадь Свободы и коммунальное предприятие. В результате этой атаки погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.

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