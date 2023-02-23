Также увеличивается количество блокпостов.

Российские захватнические войска могут готовить провокации в Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook. В Каховке и Новой Каховке разместили военные подразделения РФ, в частности пулеметчиков. По его мнению, возможны провокации и новые обстрелы правого берега области.

"Херсонщина. Есть сообщения о размещении вражеской техники в Каховке и Новой Каховке. Города закрывают на въезд и выезд. Вероятно, рашисты готовятся к провокациям, " - написал Хлань.

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Кроме того, по левобережью отмечается увеличение количества личного состава российских захватчиков, но в основном это работники ФСБ. Также увеличивается количество блокпостов.

В то же время в Геническом районе блокпостов оккупантов стало меньше. Хлань считает, что захватчики определили этот район зоной безопасности.

Обстрелы Херсонщины

По последним данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики в Чаплинском районе области устраивают массовые облавы на своих дезертиров.

Недавно сообщалось, что российские военные обстреляли село Бургунка фосфорными снарядами. В результате атаки погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Российские захватнические войска систематически обстреливают освобожденный Херсон. В пресс-центре Сил обороны Таврического направления говорят, что такие атаки не имеют никакой военной цели.

21 февраля войска РФ обстреляли город из "Градов", попав в жилые дома, магазин, остановка общественного транспорта, Площадь Свободы и коммунальное предприятие. В результате этой атаки погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.

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