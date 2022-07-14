В результате ударов один человек погиб, еще пятеро ранены.

Российские оккупанты снова ударили по частному сектору в Бахмуте. Враг применил "Ураганы".

Об этом сообщает председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

В результате ударов один человек погиб, еще пятеро ранены. Кроме того, повреждены восемь домов.

"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности. Единственный способ уберечься - эвакуация", - написал Кириленко.

Напомним, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город времен Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Число погибших в результате ракетного удара по дому в городе Часов Яр Донецкой области возросло до 47 человек.

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