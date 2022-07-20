Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

За прошедшие сутки россияне убили в Донецкой области пять мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 19 июля россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Краснополье, 1 в Краматорске, 1 в Соледаре и 1 в Авдеевке", - сообщил Кириленко.

По его словам, еще 16 человек получили ранения.

Председатель ДОВА отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, оккупанты открыли во временно захваченном Мариуполе и в окрестностях города четыре фильтрационных центра. Всего там удерживают более 10 тысяч человек. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в плену находятся госслужащие и муниципальные работники. При этом в таких центрах нет врачей, из-за чего отсутствует медицинская помощь.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, отметил, что два миллиона украинцев было угнано в России. Также, по его словам, в фильтрационных лагерях остаются десятки тысяч людей.

В свою очередь Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что по приблизительным данным, через фильтрационные лагеря оккупантов прошли более 1 миллиона украинцев.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что примерно от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины, в том числе 260 тысяч детей, были допрошены, задержаны и депортированы из своих домов в России, в том числе в изолированных районов на Дальнем Востоке, в ходе фильтрационных операций.

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