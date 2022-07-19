Вадим Бойченко отметил, что в плену находятся госслужащие и муниципальные работники.

Оккупанты открыли во временно захваченном Мариуполе и в окрестностях города четыре фильтрационных центра. Всего там содержат более 10 тысяч человек.

Об этом рассказала мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга.

"Фильтрационные центры есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работало все это время. И в них, к сожалению, в плену более 10 тысяч местного населения", - говорится в сообщении.

Мариупольский глава указал, что в плену находятся госслужащие и муниципальные работники. При этом в таких центрах нет врачей, из-за чего отсутствует медицинская помощь.

По его словам, в одном из центров сейчас содержат почти 2 тысячи мужчин. Он считает, что это связано с мобилизацией.

"Мы понимаем, зачем они это делают. Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами РФ. И это сразу билет на фронт", - подытожил Бойченко.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, отметил, что два миллиона украинцев было вывезено в Россию. Также, по его словам, в фильтрационных лагерях остаются десятки тысяч людей.

В свою очередь Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что по приблизительным данным, через фильтрационные лагеря оккупантов прошли более 1 миллиона украинцев.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что примерно от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины, в том числе 260 тысяч детей, были допрошены, задержаны и депортированы из своих домов в России, в том числе в изолированных районов на Дальнем Востоке, в ходе фильтрационных операций.

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