По данным Блинкена, примерно от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины были допрошены, задержаны и депортированы.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обвинил Россию в депортации сотен тысяч украинцев с захваченных ею территорий на востоке и юге страны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным Блинкена, примерно от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины, в том числе 260 тысяч детей, были допрошены, задержаны и депортированы из своих домов в России, в том числе в изолированных районов на Дальнем Востоке, в ходе фильтрационных операций".

В своем заявлении госсекретарь США призвал Россию прекратить эту деятельность, которая, по его словам, нарушает Женевские конвенции.

"Незаконная передача и выдворение лиц, находящихся под защитой, является серьезным нарушением Четвертой Женевской конвенции о защите гражданских лиц и является военным преступлением", – сказал Блинкен.

Государственный секретарь указал на то, что в ходе операций по "фильтрации" российские военные разделяют семьи, конфискуют украинские паспорта и выдают российские "в очевидной попытке изменить демографический состав части Украины".

Среди людей, которых "отфильтровали", есть украинцы, которых считают угрожающими из-за их потенциальной принадлежности к украинским военным, медиа, правительству и группам гражданского общества, добавил Блинкен.

Он также процитировал показания уцелевших, которые утверждают, что российская власть переправила десятки тысяч людей до мест заключения в Донецке, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками. Там, как сообщается, многих подвергают пыткам. По словам Блинкена, есть свидетельства о том, что некоторых людей, прошедших "фильтрацию", казнили без судебного разбирательства.

Программа фильтрации, похоже, была спланирована заранее и отвечает подобным операциям, которые Россия проводила в других войнах, в частности, в Чечне, отметил он, добавив, что россияне должны быть привлечены к ответственности.

"Именно поэтому мы поддерживаем усилия украинских и международных органов по сбору, документированию и сохранению доказательств зверств", – сказал он.

Заявление прозвучало за день до конференции в Гааге о вероятных военных преступлений в Украине.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, отметил, что два миллиона украинцев было вывезено в Россию. Также, по его словам, в фильтрационных лагерях остаются десятки тысяч людей.

Как сообщали в Гражданской сети ОПОРА, по приблизительным данным, через фильтрационные лагеря оккупантов прошли более 1 млн украинцев.

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