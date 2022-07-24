Украинские бойцы получили западное оружие и успешно продвигаются в Херсонской области.

Россияне в Херсонской области в срочном порядке корректируют планы, пытаются понять, что им делать и находятся в "крайне некомфортном" положении.

Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в эфире Радио НВ.

"Сегодня мы чувствуем себя увереннее, у нас есть большее количество западного оружия. Поэтому россияне сейчас паникуют. Мы видим очень серьезные попытки переброски техники, войск на юг. Это влияет на ход событий на востоке, то есть они могут фактически совершать наступление только на одном операционном направлении. Пока мы видим, что они в срочном порядке корректируют планы, пытаются понять, что им делать и находятся в крайне некомфортном состоянии для себя", – отметил он.

"Оттуда мы слышим и заявления о переговорах, о каких-то прекращениях огня, потому что они понимают, что им не удастся, в отличие от Украины, держать напряжение на нескольких операционных направлениях", – добавил Загороднюк.

Он уверен, что у ВСУ есть все шансы для того, чтобы освободить Херсон от оккупантов.

Напомним, советник главы Херсонской ОВА Хлань заявил, что переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил. ВСУ заняли лидирующую позицию и открыто начинают контрнаступательные действия.

Тем временем оккупанты экстренно пытаются возобновить поставки вооружения на Херсонщину.

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