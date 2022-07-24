Речь идет о своеобразном частичном вступлении в НАТО.

Украина может использовать полное освобождение Херсона от российских оккупантов для продвижения присоединения к НАТО.

Такое мнение высказал оппозиционный российский политик и правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

Он назвал такой план фантастическим, но вполне реальным.

"Сейчас нет ничего такого, что бы можно было назвать фантастическим. Кто же верил в войну России против Украины? Хотя мы все об этом знали. Но многие хотели думать, что этого не будет. Так и здесь, все возможно в новых условиях и обстоятельствах", – уверен Фейгин.

Эксперт добавил, что это может быть своеобразное частичное вступление в НАТО на условиях, что Украина получает гарантии, что против нее не используют ядерное оружие, а НАТО обязуется не вступать в войну против России, но продолжает помогать.

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.

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