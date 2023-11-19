Враг может попытаться захватить несколько сел, считает эксперт.

Российские оккупанты во время новой волны наступления хотят окружить город Авдеевка Донецкой области или осуществить маневры, которые позволят взять под огневой контроль трассу, что является основной логистической артерией.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, "мы видим по тому, как они совершают эти наступательные действия, что они намерены во время третьей волны наступления именно окружить". О ситуации под Авдеевкой эксперт рассказал во время интервью ТСН.ua.

"Если не окружить (Авдеевку, - Ред.), то выход на Степное, захват Степного - это в северном секторе. Выход на коксохим (Авдеевский коксохимический завод, - Ред.), зайти на коксохим. Также из южного сектора - юг, из Водяного выйти на село Северное и захватить это село. Продвинуться или захватить село Тоненькое. Если им это удается, они могут взять под полный огневой контроль трассу 0542, которая идет на именно Авдеевку, это основная логистическая артерия...", - отметил собеседник.

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Напомним, россияне в начале октября "оживились" возле Авдеевки - пытались продвигаться, получали "по зубам" и понесли огромные потери. Украинская сторона предупреждала, что россияне хотят окружить город.

Кроме того, разведка Великобритании сообщала, что оккупанты почти наверняка пытаются взять город в клещи. По сведениям разведки, Россия понесет значительные потери, если попытается штурмовать Авдеевский коксохим.

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