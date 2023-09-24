Одним снарядом оккупанты попали по промзоне в Днепровском районе Херсона, другим - по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе.

Российские захватчики сбросили на Херсон две авиабомбы, в результате удара ранен один человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Оккупанты продолжают бить по Херсону. Враг сбросил на город две авиабомбы. Одной попали по промзоне в Днепровском районе, другой - по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе", - заявил он.

По словам Прокудина, в результате сброса КАБ на одно из предприятий Херсона травмирован человек.

Видео дня

Он отметил, что ранение получила женщина-охранник 49 лет, которая находилась на территории. "У нее легкие повреждения. Помощь оказана на месте", - добавил глава ОВА.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня, 24 сентября, ударили из авиации по населенному пункту Берислав. Из-за этой атаки на мирное население, разрушены частные дома, погибла женщина. Ранение получил полицейский, 1990 года рождения. Также травмы различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Еще один авиаудар оккупанты нанесли по селу Львово, в результате чего там погиб 67-летний мужчина.

Кроме того, Прокудин рассказал, что за минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, по городу Херсон враг выпустил 28 снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: